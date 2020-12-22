شكرا لبحثكم عن خبر بيان للجيش الوطني بشأن إعادة تعيين ”المقدشي” وزيراً للدفاع والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أشاد الجيش الوطني، بالقرار الجمهوري الذي قضى بإعادة تعيين الفريق الركن، محمد علي المقدشي، وزيرا للدفاع في الحكومة الجديدة المنبثقة عن اتفاق الرياض.

وهنأ الناطق الرسمي للقوات المسلحة، العميد الركن عبده مجلي، الفريق الركن، محمد علي المقدشي، للثقة الكبيرة، التي منحته إياها القيادة السياسية، ممثلة بالمشير الركن عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بإعادة تعيينه وزيراً للدفاع.

وقال العميد مجلي في برقية تهنئة: "ثقتنا بقدراتكم على تحمل هذه المسئولية الوطنية بجدارة، مع علمنا بأن المهمة الملقاة على عاتقكم كبيرة، والمهمة جسيمة، لكننا واثقون بقدرتكم وحكمتكم وشجاعتكم على تجاوز كل الصعاب فقد كنتم أول من بدأ بإعادة تأسيس الجيش الوطني، الذي يواصل استعادة الدولة والشرعية والتخلص من المليشيات الحوثية الانقلابية".

وأضاف "إن هذا العمل الوطني يضاف إلى رصيدكم النضالي وإلى إنجازاتكم التي حققتموها في الفترات الماضية، من مهام كبيرة في خدمة الوطن وقضيته العادلة في مناهضة الانقلاب الحوثي، المدعوم إيرانياً، إضافة إلى مهمتكم في إعادة تشكيل الجيش الوطني، أنتم وقيادات عسكرية أخرى كان لكم شرف هذه المهمة الجليلة.

إلى ذلك هنأ ناطق الجيش حكومة الكفاءات السياسية برئاسة الدكتور معين عبدالملك، والتي جاءت تتويجاً للجهود المبذولة من فخامة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ونائبه الفريق الركن علي محسن صالح وكذلك قيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، في رأب الصدع وإنجاح اتفاق الرياض، والتفرغ للعدو الأوحد لليمنيين، حتى إنهاء انقلابه وتمرده على الدولة، والمتمثل بالمليشيات الحوثية الانقلابية، المدعومة من إيران.

وقال إن إعلان الحكومة سيصب لا شك في مصلحة الشعب برمته، اقتصادياً واجتماعياً، وهو ما يتوجب عليها بأن تعمل على حلحلة كل القضايا ومنها ارتفاع الأسعار، وتدهور العملة، إضافة إلى دعم المرابطين في جبهات القتال من الجيش والمقاومة، والاهتمام بهم مما يعجل من الانتصار على المشروع الإيراني وذراعه في اليمن.