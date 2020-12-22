عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الانتقالي الجنوبي يؤكد دعمه لإنجاح مهام الحكومة اليمنية الجديدة

الثلاثاء 22 ديسمبر 2020

الخليج 365

أكد المجلس الانتقالي الجنوبي، بذل كل ما بوسعه لدعم وإنجاح مهام الحكومة الجديدة؛ بهدف تحسين الوضع المعيشي وحفظ الأمن والسكينة العامة.



جاء ذلك خلال لقاء جمع نائب الأمين العام لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي فضل الجعدي، الإثنين، بمروان العلي مدير مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، بحسب ما نشر الانتقالي الجنوبي على موقعه الإلكتروني الرسمي.

واستعرض الطرفان خلال اللقاء مستجدات الوضع السياسي، وتشكيل حكومة المناصفة بين الجنوب والشمال، معتبران أن ”الحكومة جاءت كثمرة للجهود التي بذلتها دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، الراعية للتفاوض“.

وقال الجعدي: إن ”قيادة المجلس حريصة كل الحرص على نجاح الحكومة، وستبذل كل ما في وسعها لدعمها وإنجاح مهامها، لتحسين الوضع المعيشي، وحفظ الأمن والسكينة العامة للمواطنين“.

من جانبه، عبر المسؤول الأممي عن سعادته بتشكيل الحكومة، ”باعتبارها نقطة أساسية في عملية السلام“، مثمناً جهود المجلس في تنفيذ اتفاق الرياض، ودور السعودية في رعاية الاتفاق وآلية تسريعه.

وفي ذات السياق، شدد الجعدي خلال ترؤسه، الاجتماع الدوري للأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس، على ”أهمية التقارب (الجنوبي-الجنوبي)، والارتقاء بالعمل التنظيمي في القيادات المحلية، وسير عمل نقابات عمال الجنوب“.

وعبر الجعدي عن تقدير المجلس وارتياحه للجهود التي بذلتها الأطراف، وفي مقدمتها دول التحالف العربي بقيادة السعودية الراعية للتفاوض، لتشكيل حكومة المناصفة بين الجنوب والشمال، وإعلاء مصلحة المواطنين في عمل الحكومة.