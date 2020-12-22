صحيفة: الحكومة ستؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس هادي اليوم

توقعت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، نقلا عن مصادر يمنية، "أن تؤدي الحكومة اليمنية الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس هادي اليوم الثلاثاء".

وقالت الصحيفة، "إن جهات إقليمية ودولية عدّت تنفيذ «اتفاق الرياض» بشقيه السياسي والعسكري نقطة محورية نحو تسوية شاملة للأزمة اليمنية خلال الفترة المقبلة".

وبارك الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، لليمن تشكيل الحكومة الجديدة، والتي تأتي تنفيذاً لـ«اتفاق الرياض».

وعبّر عن تطلعه في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إلى أن يسهم ذلك في «تحقيق الأمن والاستقرار، وتلبية تطلعات الشعب اليمني الشقيق في حل سياسي ينهي الأزمة الحالية».

وكان الرئيس هادي قد أصدر الجمعة الماضية قرارا جمهوريا بتشكيل حكومة جديدة برئاسة معين عبد الملك، تنفيذا لاتفاق الرياض الموقع بين الحكومة والانتقالي في مطلع نوفمبر 2019.

وضمت الحكومة الجديدة، المجلس الانتقالي، اضافة الى بقية المكونات السياسية الأخرى، فيما غابت المرأة عن التمثيل في هذه التشكيلة، وسط انتقادات ومطالبات بإشراكها تنفيذا لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني.