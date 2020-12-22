شكرا لقرائتكم خبر عن الواقي الانثوي .. مميزاته وعيوبه وكيفية استخدامه ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الواقي الانثوي .. مميزاته وعيوبه وكيفية استخدامه !



يعرف الكثيرون الواقي الذكري، ولكن هل سمعت من قبل عن الواقي الأنثوي؟ تدور في عقول النساء العديد من الأسئلة حول الواقي الانثوي وكيفية استخدامه، وهل هو من الوسائل الآمنة لمنع الحمل؟ لذا نقدم لكِ في هذا المقال مميزات وعيوب الواقي الانثوي ونصائح عند استعماله., يعرف الكثيرون الواقي الذكري، ولكن هل سمعت من قبل عن الواقي الأنثوي؟ تدور في عقول النساء العديد من الأسئلة حول الواقي الانثوي وكيفية استخدامه، وهل هو من الوسائل الآمنة لمنع الحمل؟ لذا نقدم لكِ في هذا المقال مميزات وعيوب الواقي الانثوي ونصائح عند استعماله. ما هو الواقي الانثوي ؟ الواقي الأنثوي Femidom أو Female condoms هو جراب أو كيس مرن يتم إدخاله في المهبل قبل ممارسة الجنس، ويكون مصنوع من مادة البولي يوريثين وهي مادة لا تسبب الحساسية لأنها غير مطاطة، ويمنع الحمل والأمراض الجنسية المنقولة. تركيب الواقي الأنثوي وهل يختلف عن الواقي الذكري؟ الواقي الأنثوى خاص بالنساء، ويتم استعماله داخل المهبل، ويختلف عن الواقي الذكري، فالواقيات الأنثوية هي عبارة عن أكياس ذات حلقة مرنة في كل طرف احداها مغلق والآخر مفتوح، ويتم ادخال طرف الحلقة المغلق في المهبل، بينما يتم ادخال القضيب في الطرف الآخر المفتوح أثناء الجماع. أما الواقي الذكري يتم استعماله على العضو الذكري، وهو كيس مصنوع من مواد مطاطة مثل البوليسوبرين والبوليوريثين، ويحبس السائل المنوي داخل الواقي ويمنع الحمل، كما أنه يحمي بنسبة عالية من انتقال الأمراض الجنسية. الطريقة الصحيحة لاستعمال الواقي الأنثوي لا تعرف بعض النساء كيف تستخدم الواقي الانثوي وآلية تركيبه وقد يصعب تركيبه للمرة الأولى، يمكنك استعمال الواقي الانثوي بكل سهولة بعد اتباع الطريقة الصحيحة، وهي: احضري الجل المزلق وادهني به المهبل من الداخل والخارج ليسهل عليكِ إدخال الواقي. اختاري أكثر الوضعيات راحة بالنسبة لكِ، فهناك عدة وضعيات لإدخال الواقي الانثوي إما الاستلقاء على الظهر أو رفع قدم واحدة على كرسي أو القرفصاء. هنالك طرفان لـ الواقي الانثوي طرف مغلق والآخر مفتوح، ضعي الطرف المغلق في داخل المهبل بينما المفتوح يكون في خارج المهبل، وتأكدي من إبقاء الواقي خارج المهبل عند بداية الجماع. أدخلي الطرف المغلق برفق إلى المهبل حتى لا يحدث له التفاف، وتأكدي من وصوله إلى عنق الرحم وادفعيه بيدك حتى يغطي عنق الرحم. عند حدوث الجماع يقوم الزوج بإدخال القضيب في الطرف الخارجي من الواقي. فاعلية الواقي الأنثوي الواقي الأنثوي فعال جداً للنساء اللواتي لا تريد الحمل بعد ممارسة العلاقة الحميمة وهذا إذا ما تم استخدامه بشكل صحيح، وتشير الدراسات إلى أن هناك خمس سيدات من بين 100 سيدة في العالم يحدث لهن الحمل بعد استخدام الواقي الأنثوي، ويستخدم كبديل عن حبوب منع الحمل و حقن منع الحمل والموانع الأخرى التي تحتاج إلى مداومة. هل استخدام الواقي الأنثوي آمن؟ تسأل النساء كثيراً عن الواقي الانثوي ومدى أمانه سواء على صحتها أو على حمايتها من الحمل أو للوقاية من الإصابة بالأمراض المنقولة جنسياً والالتهابات المعدية كـ التهابات المهبل و التهابات المسالك البولية. مميزات الواقي الانثوي للـ الواقي الانثوي عدة مميزات تحصلين عليها من خلال استعماله، وهي: - يمنع انتقال الأمراض المنقولة جنسياً من الزوج إلى الزوجة أو العكس. - يمنع انتقال الفطريات والعدوى البكتيرية والالتهابات. - وسيلة آمنة لمنع الحمل. - لا يؤثر على هرمونات المرأة كـ حبوب منع الحمل والحقن الهرمونية، وبالتالي لن تتأثر خصوبة المرأة. - يمكنك شرائه من الصيدليات بسهولة. - لا يتأثر بحدوث الإنتصاب. - يمكنك استخدامه إن كان الزوج لديه حساسية من المواد المطاطة في أية منطقة في الجلد، لأن الواقي الأنثوي مصنوع من مادة البولي يوريثين. - يمكنك استخدامه مع الجل المزلق للجماع. - لا يحتاج تركيبه إلى عناء فيمكنك وضعه قبل الجماع بثماني ساعات. عيوب الواقي الانثوي لم تشير الأبحاث والدراسات إلى عيوب لاستعمال الواقي الانثوي ولكن في الوقت ذاته هناك بعض الآثار الجانبية التي حدثت لمستخدميه، وهي: - قد يغير مكانه في المهبل وينزلق. - قد يقلل من الشعور بالاستمتاع عند ممارسة العلاقة الحميمة. - قد يسبب حساسية في الجهاز التناسلي وتهيج في المهبل. - قد يصدر أصواتاً عند الجماع، وتزعج الزوجين أول مرة. - قد لا تستطيعي استعماله وتركيبه في أول استخدام. - الواقي الانثوي قوي ولكن إذا تم تركيبه بشكل غير صحيح فقد يحدث تسرب في السائل المنوي إلى عنق الرحم. نصائح لاستعمال الواقي الانثوي - تأكدي عند الانتهاء من الجماع من لف الجزء الخارجي من الواقي وغلقه على السائل المنوي ثم سحب الواقي برفق، حتى لا يدخل السائل المنوي إلى عنق الرحم. - تخلصي من الواقي الأنثوي ولا تكرري استعماله مرة أخرى. - في حال استعمال الواقي الأنثوي، لا يجب أن يستعمل الزوج واقي ذكري لمنع تلف الواقي الانثوي. - عليكِ التأكد من مدة صلاحية الواقي الأنثوي قبل شرائه من الخلف على العبوة المدون عليها تاريخ الصلاحية. - عند شراء الواقي تأكدي من وجودة علامة CE المدونة عليه لأن هذا يعني أن الواقي يخضع لمعيار السلامة الأوروبية وقت إنتاجه. - ضعي الواقي الأنثوي قبل ثماني ساعات فقط من الجماع. - إذا قمتِ بشراء عدد من العوازل الأنثوية يمكنك تخزينها في أماكن درجة حرارتها مناسبة ولا يتم تخزينها في أماكن شديدة البرودة أو الحر الشديد حتى لا تتلف. المصدر: كل يوم معلومة طبية

