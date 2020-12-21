شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصحة العالمية: السلالة الجديدة لكورونا "ليست خارج السيطرة" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكدت منظمة الصحة العالمية الاثنين أن السلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد التي ظهرت في المملكة المتحدة "ليست خارج السيطرة"، داعية إلى تطبيق الإجراءات الصحية التي أثبتت فاعليتها.



وقال مسؤول الحالات الصحية الطارئة في المنظمة مايكل راين في مؤتمر صحافي "سجلنا نسبة تكاثر للفيروس تتجاوز الى حد بعيد عتبة 1,5 في مراحل مختلفة من هذا الوباء وتمكنا من السيطرة عليها. بناء عليه، فإن الوضع الراهن في هذا المعنى ليس خارج السيطرة".

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