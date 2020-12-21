شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لجنة الطوارئ تشترط اجراء الواصلين لليمن فحص بي سي ار ابتداء من الجمعة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت اللجنة العليا للطوارئ لمواجهة فيروس كورونا المستجد، عن اشتراط اجراء جميع الواصلين الى الأراضي اليمنية لفحص بي سي ار قبل ٧٢ ساعة من وصولهم اليمن يثبت خلوهم من المرض .



وأكدت اللجنة في بيان ان هذا الإجراء يأتي استجابة لتحذيرات منظمة الصحة العالمية حول تفشي موجة وباء ثانية من الفيروس سريعة الانتشار.. ووجهت اللجنة المنافذ البرية والجوية بالبدء في تطبيق هذا الاجراء ابتداءً من يوم الجمعة القادم الموافق ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٠، وحثت المواطنين والواصلين على تفهم ضرورة الالتزام بالإجراءات والاشتراطات الاحترازية.

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