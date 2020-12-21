"التواصل" توقع اتفاقية لتنفيذ مشروع حفر عشرة آبار استبادلية بـ"عدن"

وقعت مؤسسة التواصل للتنمية الإنسانية، اليوم الاثنين، مع المؤسسة المحلية للمياه والصرف بعدن، على اتفاقية تنفيذ مشروع حفر عشرة آبار استبادلية في حقل بئر ناصر، بحضور محافظ عدن أحمد لملس.

وبحسب وكالة سبأ، فأن المشروع البالغ تكلفته مليونان و888 الف و919 دولار، بتمويل من جمعية الإغاثة الكويتية ويستمر تنفيذه عشرة أشهر، يتضمن حفر الأبار بعمق 360 متر مع ملحقاته، والمتمثلة في تأهيل الشبكة الكهربائية.

كما يتضمن المشروع، توريد وتركيب شبكة المياه وبناء 10 غرف ضخ، وتوريد وتركيب وحدة ضخ غاطسة بقدرة من 30-37 كيلو وات، وتوريد وتركيب محطة توليد كهربائية مركزية تعمل بالطاقة لتوليد 610 كيلو وات.

وعقب التوقيع، اكد المحافظ لملس، على أهمية هذا المشروع في تغطية حاجة سكان المدينة من المياه .. مثمناً في الوقت نفسه دعم دولة الكويت وتمويلها لمثل هذه المشاريع التي تخدم المواطن.

وكان محافظ عدن، أحمد لملس، قد بحث، مع مدير عام مكتب مهندسون إستشاريون مصريون، المهندس، مصطفى أبو حسين، سير العمل في مشروع تطوير مرافق المياه والصرف الصحي بعدن.

واطّلع محافظ عدن على مستوى الإنجاز مكونات المشروع والصعوبات التي عرقلت إستكمال تنفيذ المشروع البالغ تكلفته نحو 10 مليون دينار كويتي بتمويل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

وخلال اللقاء، أشاد محافظ عدن بالدعم الكبير الذي قدمته دولة الكويت الشقيقة للمحافظة وتمويلها للعديد من المشاريع الكبيرة في القطاعات الحيوية المرتبطة بحياة ومعيشة المواطنين.

وشدد المحافظ لملس على ضرورة إستكمال تنفيذ المشروع ورفع قائمة بأسماء المقاولين المقصرين لإتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.