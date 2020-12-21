حضرموت: توقيع عقد لإنارة مدينة المكلا بقيمة 824 ألف دولار

أعلن مكتب الأشغال العامة والطرق بساحل حضرموت، الاثنين، التوقيع على عقد لتنفيذ مشروع إنارة شوارع مدينة المكلا شرقي اليمن.



وينص العقد -الموقع مع شركة البحر العربي لحلول الطاقة والبيئة- على "توريد وتركيب كشافات إنارة (ال أي دي) في شوارع مدينة المكلا من منطقة بويش إلى مدخل فوة القديمة".



وبحسب وكالة الأنباء اليمنية سبأ، فإن تكلفة المشروع تبلغ 824 ألف دولار، بتمويل من السلطة المحلية.



وأكد محافظ حضرموت اللواء فرج البحسني، على أهمية المشروع لتوفير الطاقة، من خلال تركيب الكشافات الحديثة التي تعمل على توفير الكثير من الطاقة.



ومنذ مطلع الشهر الجاري، دشن محافظ حضرموت، العديد من المشاريع التنموية والخدمية في مختلف مديريات المحافظة.

