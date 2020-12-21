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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نائب الرئيس يعزي في وفاة المناضل حسن بن يحي الذاري والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم، برقية عزاء ومواساة، إلى يحيى وسياف ومحمد حسن الذاري وإلى زيد محمد الذاري، عزاهم في وفاة المناضل حسن بن يحي علي الذاري، بعد حياة حافلة بالنضال والعطاء.
وأشار نائب الرئيس في البرقية، إلى مناقب الفقيد وأدواره الوطنية والنضالية البارزة، والبصمات المعرفية والعلمية التي تركها، خاصة في المجال الثقافي والادبي والتعليمي، إضافة إلى أدواره السياسية والاجتماعية.
وعبر نائب الرئيس عن أصدق التعازي والمواساة، لأسرة وذوي الفقيد وأقاربه.. سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
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