اليمن تشارك في اجتماع مجلس وزراء الإسكان العرب ومؤتمر الإسكان العربي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

شاركت الجمهورية اليمنية برئاسة نائب وزير الأشغال العامة والطرق الدكتور محمد ثابت، اليوم، في اجتماع مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب بدورته الـ ٣٧ برئاسة تونس، كما سيشارك الوفد في مؤتمر الإسكان العربي الذي ينعقد يومي ٢٢-٢٣ ديسمبر الجاري.



واستعرض الاجتماع ما تم تنفيذه في قرار مجلس وزراء الإسكان والتعمير بشأن دعم اليمن في إعادة الإعمار ودعوة وزارات الأشغال والتعمير العرب للإعداد والتوقيع على مذكرات التفاهم الثنائية مع الجانب اليمني.. لافتا إلى استعداد اليمن لاتخاذ الإجراءات القانونية للتصديق على انضمام اليمن إلى المركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى.

وعبر نائب وزير الاشغال عن التقدير لضم اليمن إلى جانب الصومال وجزر القمر في مجال تدريب الكوادر في وزارة الإسكان والتعمير، وإدراج اليمن ضمن الدول المتأثرة بالنزاعات والكوارث الطبيعية والتعافي واستعادة البنى التحتية والخدمات الحضرية .. مؤكدا استعداد اليمن للتواصل مع البنك الاسلامي للتنمية للتشاور حول المشاركة في إعداد هذه الدراسة.