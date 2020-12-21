محافظ تعز يعتمد المخططات الشبكية لمدينة المخا الساحلية

أعلن محافظ محافظة تعز نبيل شمسان، الاثنين، اعتماد المخططات الشبكية لمدينة المخا الساحلية غربي المحافظة جنوبي غرب اليمن.



جاء ذلك خلال لقائه فريق الشئون الفنية برئاسة المهندس مهيب الحكيمي وكيل المحافظة، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية سبأ.



وتتضمن المخططات الشبكية 60 وحدة جوار بالإضافة الى تجهيز 10 مخططات تفصيلية ومعالجة 16 وحدة جوار قديمة.



وأشار الحكيمي إلى أنه جرى العمل على إنجازها خلال ستة أشهر بالتعاون مع هيئة المساحة وأراضي وعقارات الدولة وفرعها بالمخا.



وأكد محافظ تعز، أن إعداد المخطط الشبكي ووحدات الجوار لمديرية المخا بشكل هندسي يعد أبرز إنجازات المحافظة.



وقال إن "نظام التخطيط الشبكي يرسم لوحة مشرقة للتخطيط الحضري والتصميم العمراني لمدينة المخا".



وأشار إلى أنه سيكرم الفريق الهندسي الذي أنجز هذه المهمة المتميزة باحترافية عالية.



وتعد مدينة المخا الواقعة غرب تعز، وتطل على البحر الأحمر من أقدم المدن التاريخية واشتهرت كسوق رئيسي لتصدير البن في القرنين الخامس عشر والسابع عشر، لكنه جرى تهميشها خلال العقود الأخيرة.



ومنذ طرد مليشيات الحوثي الانقلابية من المدينة الاستراتيجية عام 2017م، تسيطر عليها مليشيات مسلحة تابعة لدولة الإمارات في ظل تقارير عن مساع تقوم بها أبو ظبي لفصلها عن محافظة تعز.



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