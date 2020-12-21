حزب الإصلاح ينعي رئيس فرعه في الحديدة الشيخ حسن صغير يغنم

نعت الأمانة العامة للتجمع اليمني للإصلاح، الأحد، رئيس فرع الحزب بمحافظة الحديدة، الشيخ العلامة حسن صغير حمود يغنم، والذي توفي في مدينة مأرب بعد حياة حافلة بالبذل والعطاء.



وقال بيان الحزب "لقد فقد التجمع اليمني للإصلاح، والوطن عامة، برحيل الشيخ حسن صغير يغنم، علماً من الأعلام الميامين، وقائداً من القيادات النجباء الأبرار، وواحداً من الرجال الأفذاذ الذين سخروا أنفسهم لخدمة الوطن في مختلف الظروف والمراحل".



وأضاف "لقد كان الفقيد رحمه الله، أحد حاملي مشاعل التنوير، وأسهم بكل طاقته في رفد ميدان العلم والمعرفة والتربية من خلال عمله في مجال التربية والتعليم، وأسهم في غرس قيم الحرية والعدالة، وتعزيز الهوية الوطنية، وتنشئة جيل جمهوري وطني لا يزال شاهداً على كل الجهود والطاقات التي بذلها الفقيد".



وتابع: "كان رحمه الله واحداً من رجال الحركة الإصلاحية الوطنية، وأحد مؤسسي التجمع اليمني للإصلاح، وفي كل ذلك كان الفقيد مثالاً للقائد الذي لا يتوانى عن بذل كل طاقاته في خدمة الدين والدفاع عن الوطن وثوابته ومكتسباته، والتصدي للمشاريع الضيقة التي تحاول النيل من اليمن".



وأشار بيان الأمانة العامة إلى اسهامات الراحل في المجال السياسي، إذ كان يرحمه الله أحد الأعضاء المنتخبين في مجلس النواب وقام بدوره كممثل للشعب على أكمل وجه في محاربة الفساد واصلاح الاختلالات في المجالات المختلفة.



واعتبر الإصلاح رحيل "يغنم" خسارة للوطن، الذي يخوض معركة مقدسة لمواجهة قوى الظلم ومشروع الإمامة التي نذر الفقيد حياته لمواجهتها، وعزاؤنا أن تلاميذه ومحبيه يواصلون السير على الدرب الذي سار عليه، حتى يتحقق النصر الكبير لوطننا وشعبنا، مستلهمين القيم العظيمة التي عاش من أجلها.



وتقدمت الأمانة بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الفقيد الراحل، وكافة رفاقه ومحبيه، ولقيادة الإصلاح وكوادره في محافظة الحديدة وكل أرجاء الوطن، سائلين المولى عز وجل أن يخلفه على الجميع بخير وأن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه ورفاقه ومحبيه الصبر والسلوان.

