شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن وصفوها بـ"القشطة مع العسل" .. أجمل فتاة في الكون تظهر في السعودية.. جمالها يريح العين ونعومتها لا يمكن أن يتخيلها بشر.. شاهد الصور والان مع التفاصيل الكاملة



عدن - ياسمين عبدالعظيم - أشعلت الشابة السعودية "يارا النملة" السوشال ميديا بعد نشرها صوراً جديدة تجمعها بصديقتها نجود الرميحي.

وظهرت يارا في إحدى الصور بالأبيض والأسود وهي في الصحراء تمتطي الخيل، وتقف بجانبها صديقتها نجود وهي تمسك بزمام خيل اخر.

اما الصورة الأخرى التي تم التقاطها في الليل في مكان اشبه للصحراء ايضاً فقد ظهرت فيها نجود كاشفةً عن رأسها وبجانبها يارا النملة.

وفي بقية الصور التي نشرتها يارا النملة على حسابها بالإنستجرام، فقد ظهرت نجود الرميحي وهي كاشفةً عن رأسها وترتدي ملابس منفتحة بعض الشيء، أما يارا النملة فقد حافظت على حشمتها وظهرت في جميع الصور وهي بملابس محتشمة وابرزت جمالها من خلال مكياج خفيف ناسب لون بشرتها السمراء.

وانهالت التعليقات على الصور، وتركزت اغلبها على مدح جمال يارا النملة والثناء عليها.

* من هي يارا النملة !؟



يارا النملة هي خبيرة تجميل سعودية، إسمها الكامل “يارا إبراهيم النملة”، وُلدت بمدينة الرياض في العام 1995م، ودرست الهندسة المعمارية بجامعة الأمير سلطان، ووالدتها مصممة ديكور داخلي، ولها تأثير كبير في حياتها الشخصية ونجاحها المهني.



وتعد يارا النملة إحدى مشاهير السوشيال ميديا في الخليج والوطن العربي، واهتمت اهتماما شديدا بـ الجمال والموضة والمكياج، من خلال حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي.

* أجمل فتاة سعودية لعام 2019م

وتصدرت يارا النملة تريند تويتر في العام 2019م، وتداول المغردون صورها واطلقو عليها لقب أجمل فتاة في المملكة العربية السعودية لعام 2019م.

وتنوعت اكثر من عشرة الف تغريدة بين مدح وتغزل بجمال يارا النملة واناقتها، ورأى الكثيرين أنها تجسد الجمال الشرقي والعربي الأصلي، بما تحمله معالم وجهها من حسن بديع.

وتساءل مغرد يحمل إسم يوسف، في تعليقه على صور يارا قائلاً :"إذا ماهي أجمل مين أجمل.. مختتماً تغريدته بكلمة " يازينها".

أما مغرد أخر فقد شارك بهاشتاج #يارا_النمله_اجمل_سعوديه من خلال نشره صورة لها وهي ترتدي الحجاب الأسود وعلق عليها بالقول :"الصورة عبارة عن قشطة مع العسل".

* أول سعودية تظهر على المسرح :

الجدير بالذكر أن يارا النملة شاركت في عام 2017، في أوبريت “ملحمة وطن”، على مسرح ملعب الجوهرة في جدة، لتمثل المرأة السعودية باحتفالية اليوم الوطني وذلك للمرة الأولى، وكانت تبلغ حينها 18 عامًا.



وفي مطلع العام 2019 أطلقت يارا النملة عطرها الخاص Attention Please، قائلة إنه يعكس شخصيتها.

وبجانب عشقها لمهنتها كخبيرة تجميل، قالت يارا النملة في لقاء على برنامج "سيدتي" أن الهندسة المعمارية تستهويها ايضاً وتتمنى أن تكون خليفة للمهندسة المعمارية زها حديد.