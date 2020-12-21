شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مناقشة خطة وعمل لجنة الخدمات بشبوة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 ديسمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 ناقشت لجنة الخدمات بمحافظة شبوة في اجتماعها اليوم، برئاسة الامين العام للمجلس المحلي بالمحافظة عبدربه هشله، القضايا الفنية المرتبطة بعمل اللجنة ومستوى تنفيذها لخطط تصفية الشوارع والساحات العامة بمدينة عتق.

وجرى مناقشة التصاميم الهندسية للمخططات الجمالية لها والتي ستمثل متنافسات عامة لسكان الاحياء المقابلة لها . واكد هشلة على ضرورة العمل لتصفية كافة الشوارع العامة والفرعية بالمدينة من مخلفات البناء ، وإزالة الاكشاك العشوائية.

كانت هذه تفاصيل خبر مناقشة خطة وعمل لجنة الخدمات بشبوة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.