تدشين مخيم مجاني لجراحة الاذن بمستشفى كرى بمأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

جرى اليوم بمستشفى كرى بمأرب تدشين مخيم جراحي مجاني للاذن، سيقوم خلاله استاذ جراحة الانف والاذن والحنجرة في جمهورية مصر محمد رسلان بمعاينة 250 مريضا واجراء عمليات جراحية نوعية في امراض الاذن لـ 50 مريضا، على مدى عشرة ايام.



وخلال التدشين استمع وكيل المحافظة عبدالله الباكري ومدير مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة الدكتور عبدالعزيز الشدادي، من نائب مدير عام المستشفى الدكتور محمد الشرقي، الى شرح عن المخيم الذي سيقدم خلال الثلاث الايام الاولى منه المعاينة والفحص للمرضى وسينتقل الى العمليات الجراحية خلال سبعة ايام، والتي تشمل عمليات تركيب انبوب تهوية الاذن، ترقيع غشاء طبلة الاذن، استخراج الاجسام الغريبة من الاذن، استبدال عظمة الركاب، واصلاح العظيمات، الى جانب استكشاف العصب السابع.

واشاد وكيل المحافظة باقامة مثل هذه المخيمات الطبية النوعية والتي عمل المستشفى على اقامتها بين وقت واخر وفي مختلف التخصصات، وما لها من اهمية في تخفيف معاناة كثير من المواطنين في المحافظة وتمكينهم من الحصول على الخدمة الطبية النوعية خاصة الجراحية الكبيرة ولم يتمكنوا من الحصول عليها سواء لعدم وجودها في المحافظة او لعدم امتلاكهم القدرة المالية لتكاليف اجرائها.