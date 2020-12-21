شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر استشهاد مدني واصابة طفل بلغم حوثي شمال مدينة الحزم بالجوف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

اكدت لجنة الحقوق والإعلام التابعة للسلطة المحلية بمحافظة الجوف، تعرض مدنيين لانفجار لغم أرضي زرعته مليشيا الحوثي الانقلابية في وادي هراب شمال مديرية الحزم وقتل خلال ذلك المواطن عايض علي الصيدي وأصيب الطفل فايز علي شمعان إصابة خطيرة.



وعبرت اللجنة في بيان وفقا وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، عن استنكارها للممارسات الإجرامية التي تمارسها مليشيات الحوثي بحق المدنيين بشكل مستمر وزراعتها لآلاف الألغام بشكل عشوائي وتحويلها للكثير من المناطق المدنية الى حقول موت محققة تهدد حياة وسلامة المواطنين.

واكد البيان، أن مثل هذه الاعمال والانتهاكات تتنافى مع كافة المعاهدات والاعراف الاخلاقية المحلية والدولية..مطالباً المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان الضغط على مليشيات الحوثي بسرعة نزع الالغام التي زرعتها في عدد من المناطق وتقديم كافة المنتهكين للعدالة الدولية.