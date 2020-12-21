شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سفير اليمن في فرنسا يقدم ملف بانتهاكات ميليشيا الحوثي للمفوضية السامية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 ديسمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 التقى سفير اليمن في فرنسا الدكتور رياض ياسين اليوم مع ممثل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان في اليمن رينو ماري ديتال.

وفي اللقاء، تطرق السفير للوضع الانساني الراهن نتيجة الانقلاب الحوثي على مؤسسات الدولة واستمرار تعنتهم وعدم التزامهم بالقرارات الاممية ونتائج المفاوضات السابقة معهم خاصة في مجال حقوق الانسان. وأكد استمرار تمسك الحكومة الشرعية بالدعوة إلى الحوار والسلام بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار للشعب اليمني ولكن هذه الدعوات يواجهها تعنت مستمر وغير مسئول من قبل الحوثيين وهو ما يعرقل سبل التوصل إلى الحل السلمي للأزمة في اليمن. وقدم السفير ملفاً يحتوى على انتهاكات حقوق الانسان التي تمارسها ميليشيا الحوثي الانقلابية بحق المواطنين والصحفيين وأصحاب الرأي والمعارضين لسياساتهم القمعية والارهابية. وأكد له أن تجاهل المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الانسان لجرائم الحوثيين جعلهم يتمادون ويمارسون ابشع الانتهاكات بداعي تعزيز سلطتهم القمعية متجاهلين أبسط قواعد القانون الانساني الدولي. وأبدى رينو ديتال تفهمه للأوضاع الراهنة والتحديات التي تواجه اليمن ووعد بأن يبذل قصارى جهده في العمل على رفع كل الانتهاكات والمخالفات لحقوق الانسان في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات بكل شفافية.

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