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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التوقيع على مشروع إنارة شوارع المكلا بتكلفة 824 الف دولار والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
وقع مكتب الأشغال العامة والطرق بساحل حضرموت، وشركة البحر العربي لحلول الطاقة والبيئة اليوم، على عقد تنفيذ إنارة شوارع مدينة المكلا بكشافات ( ال أي دي)، بحضور محافظ حضرموت فرج البحسني.
وينص العقد على توريد وتركيب كشافات إنارة (ال أي دي) في شوارع مدينة المكلا من منطقة بويش إلى مدخل فوة القديمة، بتكلفة 824 الف دولار، بتمويل من السلطة المحلية.
وأكد المحافظ، على أهمية المشروع لتوفير الطاقة، من خلال تركيب الكشافات الحديثة التي تعمل على توفير الكثير من الطاقة.
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