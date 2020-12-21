اجتماع يناقش تدخلات منظمة رعاية الطفولة للاعوام القادمة بتعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

التقى محافظ تعز نبيل شمسان اليوم، القائم بأعمال المدير الاقليمي لمنظمة رعاية الطفولة ومدير مكتب المنظمة بالمحافظة لمناقشة وإعداد خطة التدخلات القادمة حتى العام 2024م.



وخلال اللقاء أعتبر المحافظ شمسان أن التجهيز لافتتاح مكتب للمنظمة بالمدينة سيساعدها على التعرف عن قرب للاحتياجات والاولويات بالتعاون مع المكاتب المختصة.. مؤكدا أن الاجهزة الامنية تبذل جهود كبيرة بما في ذلك قوات الامن الخاص وذلك وفق منظومة أمنية متجانسة عملت على تحديد مناطق أمنية آمنة وحمايتها للمنظمات في إطار تسهيل مهام المنظمات العاملة وسهولة تحركاتها وتنفيذ تدخلاتها في مختلف المجالات.

من جانبها أشادت المدير الاقليمي للمنظمة بالجهود المبذولة في مجال الأمن وإعداد خطة الاحتياجات للمحافظة وأن الفريق يهدف من خلال الزيارة الى معرفة الاحتياجات والاولويات الهامة للمحافظة لبناء خطة التدخلات للأربعة الأعوام القادمة.

وكان مدير أمن المحافظة العميد منصور الاكحلي ومدير مكتب التخطيط نبيل جامل ومدير مكتب الصحة الدكتور راجح المليكي، استعرضوا التقارير المتعلقة بالاحتياجات التي تضمنتها خطة المحافظة للعام 2021م وتحقيق الأجهزة الامنية نتائج متقدمة في تثبيت الامن والاستقرار بدعم كبير من المحافظ.