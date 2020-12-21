محافظ لحج يناقش مع الـ(يونبس) حزمة المشاريع الجديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 ديسمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 بحث محافظ لحج أحمد تُركي، اليوم، مع فريق مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع الـ " يونبس " بعدن برئاسة المهندس رمسيس يونس، حزمة المشاريع المجتمعية التنموية المزمع تنفيذها من قبل المكتب في نطاق برامج أعماله المكرسة للعام المقبل 2021م.

وأشاد المحافظ، باهتمام مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع في إقامته المشاريع الخدمية لمواطني المدن الحضرية بمحافظة لحج.. مؤملاً توسيع دائرتها المكانية لتشمل المناطق النائية. من جانبه أوضح مدير مكتب الـ (يونپس) أن المكتب سيشرع خلال 2021م، في تنفيذ مشاريع حيوية ومنها إقامة مشروع مركز مجابهة سوء التغذية بالمحافظة، وتقديم منظومة للطاقة الشمسية بمركز العزل الخاص بعلاج ڤايروس " كورونا " بمستشفى ابن خلدون العام، ورفد المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي، وصندوق نظافة المدينة، بالمعدات اللازمة، وشق طرق المدن الرئيسة بالمحافظة و سفلتتها وإنارتها.

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