شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر انتزاع 1,346 لغم وعبوة ناسفة خلال الأسبوع الثالث من ديسمبر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام" خلال الأسبوع الثالث من ديسمبر 2020، من انتزاع 1,346 لغمًا، منها 26 لغمًا مضادة للأفراد، و 180 لغمًا مضادة للدبابات، و 1,136 ذخيرة غير متفجرة، و 4 عبوات ناسفة.



وبلغ إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن قرابة 206 ألاف عبوة ناسفة والغام زرعتها مليشيا الحوثي الانقلابية في أرجاء اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة، وراح ضحيتها كثير من الأطفال والنساء وكبار السن.

كانت هذه تفاصيل خبر انتزاع 1,346 لغم وعبوة ناسفة خلال الأسبوع الثالث من ديسمبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.