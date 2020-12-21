بدء دورة تدريبية حول اساسيات الأوبئة بالمهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

دشن الصندوق الاجتماعي للتنمية فرع المكلا اليوم، دورة تدريبية في اساسيات الوبائيات لمنسقي الترصد الوبائي بمحافظة المهرة، بالشراكة مع البرنامج التدريبي للوبائيات الحلقية.



واكد أمين عام المجلس المحلي بمحافظة المهرة سالم نيمر، أهمية مثل هذه الدورات، من أجل تطوير قدرات الكوادي الصحية.

فيما أوضح مدير الصندوق الإجتماعي الدكتور عوض لقصم، أن الدورة المكثفة التي تستمر ثلاث أشهر تستهدف 23 متدربا من منسقي الترصد الوبائي ، فيما يستهدف مشروع تدريب فرق الإستجابة السريعة الرديفة 100 كادر صحي في عموم مديريات المحافظة.