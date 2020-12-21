منصة شباب وعي ترسل برقيات تهنئة لوزير الخارجية بن مبارك ووزير التربية والتعليم "العكبري"

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 ديسمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 وجهت منصة شباب وعي برقية تهنئة للدكتور احمد عوض بن مبارك بمناسبة نيله ثقة القيادة الحكيمة وتعيينه وزيراً للخارجية وشؤون المغتربين متمنيين له السداد والتوفيق.

كما أرسلت منصة شباب وعي برقية تهنئة تبارك وتهني للاستاذ طارق سالم العكبري بمناسبة نيله ثقة القيادة الحكيمة وتعيينه وزيراً للتربية والتعليم متمنيين له السداد والتوفيق.

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