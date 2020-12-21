محافظ حضرموت يرعى توقيع عقد تنفيذ إنارة شوارع مدينة المكلا بكشافات LED

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

رعى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم بالمكلا، توقيع عقد بين مكتب وزارة الأشغال العامة والطرق بساحل حضرموت، وشركة البحر العربي لحلول الطاقة والبيئة "اسيسكم".



ويقضي العقد، بتوريد وتركيب كشافات إنارة LED في شوارع مدينة المكلا من منطقة بويش إلى مدخل فوة القديمة، بكلفة إجمالية 824.060 دولار، "ثمانمائة وأربعة وعشرون ألف وستون دولار"، بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة.

وأكد المحافظ البحسني، اتجاه السلطة المحلية صوب توفير الطاقة، من خلال تركيب الكشافات الحديثة الـLEDالتي تعمل على توفير الكثير من الطاقة، وتسخيرها للمواطنين.

وقع العقد، مدير عام مكتب وزارة الأشغال العامة والطرق بساحل حضرموت الدكتور محمد سالم باخلعة، ومدير إدارة الإنارة بالمكتب المهندس عامر العكبري، ومدير المبيعات بشركة البحر العربي لحلول الطاقة والبيئة هاني سليمان بن مخاشن.