المحافظ ومدير الشركة اليمنية يدشنان الطاقة الانتاجية الجديدة لمنشأة غاز مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 ديسمبر 2020

الخليج 365 ـ متابعات

دشن محافظ مأرب سلطان العرادة، ومعه المدير العام التنفيذي للشركة اليمنية للغاز انور سالم، اليوم الأحد، الطاقة الانتاجية الجديدة لمنشأة غاز مأرب البالغة الف اسطوانة في الساعة، بعد أن كانت القدرة الانتاجية بنحو 600 أسطوانة غاز في الساعة فقط.



ويأتي رفع الطاقة الانتاجية، بعد الانتهاء من اعمال الصيانة الشاملة والتحديث للمحطة المنشأة ورفع ميازين التعبئة الى 36 ميزانا، وفق ما ذكرت وكالة سبأ الحكومية.

وذكر مدير عام منشأة غاز مأرب "علي غريب" أن اعمال التحديثات والصيانة للمحطة استمرت 3 اشهر، وشملت "تركيب 24 ميزان تعبئة لاسطوانات الغاز المنزلي حديث مع سيور اتوماتيكية لتسيير الاسطوانات بدلا عن القديمة اليدوية، واعادة صيانة وتركيب 12 ميزان من ميازين التعبئة السابقين المتهالكة واعادتها الى طاقتها الانتاجية الكاملة وتركيبها، ورفع الطاقة الانتاجية للمحطة من 600 اسطوانة الى الف اسطوانة في الساعة الواحدة".

ولفت الغريب، خلال شرحه لمحافظ مأرب والمدير التنفيذي لشركة الغاز اليمنية إلى أن أعمال الصيانة جرت "بكوادر وطنية من مهندسين وفنيين"، وشملت ايضا "تحديث مضخات الغاز من حجم 520 الى حجم 1021 واستبدال انابيب شبكة نقل الغاز من 2 هنش الى 3 هنش"