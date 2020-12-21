شاهد.. الدور الكبير للنخبة الحضرمية في القضاء على معقل الإرهاب في حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

تحدث حسين الحنشي رئيس مركز عدن للدراسات والعلوم الاستراتيجية عن دور قوات النخبة في حضرموت مؤكداً بانه انجاز حقيقي جاء ذلك في تعليق على هاشتاج بأن النخبة لكل حضرموت.



وقال في تصريحات لقناة الغد المشرق إن لقوات النخبة الحضرمية دور الكبير في تطهير ساحل حضرموت من تنظيم القاعدة الإرهابين مؤكداً بأنها قضت على تنظيمات الإرهاب المقلقة أعقبه انتصار حقيقي.

كما أن قوات النخبة الحضرمية صاحبة الإسهام الواضح في تطهير وادي المسيني وأكد أنها قضت على معقل الإرهاب في حضرموت وهو ما لمسته المناطق الجنوبية الأخرى من امن واستقرار .