شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على شاب وفتاة في السعودية داخل السيارة بوضع مخل.. والمقطع ينتشر بسرعة البرق والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - القبض على شاب وفتاة في السعودية داخل السيارة بوضع مخل.. والمقطع ينتشر بسرعة البرق

أصدرت السلطات السعودية، قرارًا يقضي بإلقاء القبض على شاب وفتاة ظهرا في مقطع فيديو مخل بالآداب، أثناء تعليمها قيادة السيارة بأحد شوارع جازان. وأثار مقطع الفيديو الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ردودًا واسعة، الأمر الذي دفع الجهات المختصة لإصدار توجيهات بإلقاء القبض عليهما، بحسب ما ذكرت صحيفة "سبق” المحلية.

وكان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو يُظهر شابًا، كان يقوم بتعليم فتاة قيادة السيارة بأحد شوارع جازان، في وضع مخل بالآداب العامة، الأمر الذي أثار استهجان العامة .