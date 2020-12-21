شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بن بريك يشيد بالدور الذي قامت به النخبة الحضرمية في طرد تنظيم القاعدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 ديسمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات سابقة للواء احمد بن بريك رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي وأسباب انعقادها في المكلا حيث أكد بان انعقادها كان لمناقشة الأوضاع السيئة داخل حضرموت الوادي وشبوة وبيحان ومعانتهم من الارهاب والذي يمارس ضد الشعب في هذه المناطق.

وأضاف بأن قرارات الجمعية الوطنية كانت ملزمة للمجلس الانتقالي وقياداته، وهي قرارين وهي تحرير المناطق والقضاء على الارهاب وتسليم زمام الأمور للنخبة الشبوابة والحضرمية. وأشاد بالدور الذي قامت به النخبة في طرد تنظيم القاعدة والتنظيمات الارهابية من المكلا.

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