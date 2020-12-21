قيادي جنوبي يشيد بقوات النخبة الحضرمية ودورها في مكافحة الارهاب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 ديسمبر 2020

خاص- الخليج 365

قال الدكتور عمر عبداللاه باعباد المستشار الاقتصادي لرئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي، عضو الجمعية الوطنية إن قوات النخبة الحضرمية هي قوات تم إعادة تشكيلها من قبل قوات التحالف العربي وتحت إشراف الإمارات العربية المتحدة و بتمويل من الامارات و المملكة العربية السعودية ودعم تقني من قوات الولايات المتحدة لتحرير مدينة المكلا وساحل حضرموت من تنظيم القاعدة.



وأضاف عمر في تصريحات خاصة بأن قوات النخبة الحضرمية قوات شرعية بقرار رئاسي من قبل الرئيس عبدربه منصور وصدر قبل معركة تحرير المكلا و ساحل حضرموت هذا القرار اي انها ليست قوات مليشيا حسب ما كان يزعم حزب الإصلاح هذه التسمية على النخبة وتم تشكيل خمسة ألوية لواء حضرموت لواء الريان. لواء شبام. لواء الاحقاف لواء الدفاع الساحلي، و بسواعد و إعداد النخبة قضت على التنظيمات الإرهابية العابثة بساحل حضرموت والمكلا .

كما أشاد اللواء أحمد بن بريك بالدور المحوري لدولة الإمارات و الإعداد معهم في تهيئة النخبة الحضرمية ولا يمكن الحديث هنا عن انتصارات قوات النخبة الحضرمية و دحر تنظيم القاعدة من مدينة المكلا وساحل حضرموت في 24 ابريل 2016م من غير الدور الذي لعبته قوات التحالف العربي وخاصة دولة الإمارات العربية واولاد زايد الخير والعطاء، فكان أبناء الإمارات جنبا بجنب مع النخبة الحضرمية وقيادة اللواء أحمد بن بريك و اللواء عبدالرحيم عتيق وبقية قيادات النخبة الحضرمية منذ اليوم الأول للإعداد و التحضير و التجهيز للمعركة

من خلال فتح المعسكرات و تدريب القوات و تموين و تسليح النخبة الحضرمية وفي رسم الخطط والإعداد للمعركة وكانت من عوامل الحسم في المعركة الخاطفة ضد الإرهابيين وكانت الامارات تحقق للنخبة الحضرمية نحو النصر .