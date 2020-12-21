عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجامعة العربية ترحب بحكومة اليمن وتشيد بجهود السعودية

الإثنين 21 ديسمبر 2020

الخليج 365

رحبت الجامعة العربية بتشكيل حكومة اليمن الجديدة التي جاءت استكمالا لتنفيذ اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي.



وأعرب أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة، في بيان الأحد، عن أمله أن يمثل الاتفاق خطوة مهمة نحو تحقيق الحل الشامل للأزمة اليمنية.

كما أعرب عن تقديره للجهود السعودية المتواصلة لجلب الأطراف إلى طاولة المفاوضات، ولكافة الجهود العربية والدولية المخلصة التي تسعى لردم الفجوة بين مواقف الأطراف اليمنية المختلفة .

وأكد أبو الغيط أهمية البناء على هذه الخطوة، والعمل بصورة حثيثة ومتواصلة على إنهاء الصراع المسلح وتسوية الأزمة، وتغليب مصلحة الشعب اليمني.

ولقي إعلان تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة إشادات دولية وعربية، حيث اعتبر المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن جريفيث، تشكيل الحكومة اليمنية بأنها خطوة محورية نحو حل سياسي دائم للصراع.

ورحّب جريفيث، في بيان صحفي، بالتطورات الإيجابية في تنفيذ اتفاق الرياض بما في ذلك تشكيل الحكومة الجديدة.

من جانبها، رحبت السعودية والإمارات فرنسا ومصر والاتحاد الأوروبي وبريطانيا ومنظمة التعاون الإسلامي وعددا من المنظمات الإقليمة والدولية بتنفيذ الأطراف اليمنية ممثلة بالحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي لاتفاق الرياض، وإعلان تشكيل حكومة كفاءات سياسية.

والجمعة الماضي، أصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، قرارا جمهوريا بتشكيل حكومة جديدة، بناء على اتفاق الرياض الذي رعته السعودية.

ويرأس الحكومة الجديدة التي شُكِّلَت وفقا لاتفاق الرياض، معين عبد الملك، وتضم 24 حقيبة وزارية.