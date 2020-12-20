تدشين امتحانات الفصل الدراسي الأول في محافظتي "حضرموت وشبوة"

دشنت، السلطة المحلية في محافظتي حضرموت وشبوة، شرقي البلاد، اليوم الأحد، امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020/2021، في عدد من مدارس المحافظتين.

وفي هذا الصدد، دشن وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام الكثيري، امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020 / 2021 م بمدارس التعليم الأساسي والثانوي بمديريات وادي حضرموت والصحراء.

واستمع وكيل المحافظة خلال جولته في قاعات الامتحانات بثانوية سيئون النموذجية للبنات، إلى شرح وافٍ من مدير عام مكتب التربية والتعليم بوادي حضرموت والصحراء الدكتور محمد فلهوم ، عن سير عملية الامتحانات.

وأوضح، بأن المتقدمين يبلغ عددهم 142 ألف و151 طالب وطالبة ، موزعين على 312 مدرسة أساسية ، و42 ثانوية بمديريات وادي حضرموت والصحراء.

وحث الوكيل الكثيري الطلاب، على بذل المزيد من الجهد لتحقيق مراكز متقدمة تشرف أسرهم ومجتمعهم و تمكنهم في المستقبل من النهوض بالبلد نحو النهضة والبناء.

وفي شبوة، دشن الامين العام للمجلس المحلي بالمحافظة، عبدربه هشله، ومعه مدير عام مكتب التربية والتعليم بالمحافظة سالم حنش، امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام 2020-2021م في عموم مدارس التعليم العام والاهلي بالمحافظة.

ويتقدم للامتحانات مائة وأربعين الف طالب وطالبة، يدرسون في ستمائة وخمسين مدرسة موزعة على سبعة عشر مديرية بالمحافظة.

وأشادا هشله وحنش خلال اطلاعهما على سير الامتحانات في مدارس حنيشان وثلاثين نوفمبر والجيل الجديد في عتق، بانتظام الدراسة، واجراءات امتحانات الفصل الدراسي الاول وفقاً للتقويم المدرسي الموحد.. مثمنين مستوى اعداد الادارة المدرسية للامتحانات واستعداد الطلاب لها.

