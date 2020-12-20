شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نائب الرئيس يعزي في وفاة الشيخ حسن صغير يغنم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 ديسمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم، برقية عزاء ومواساة، إلى عبدالمجيد حسن يغنم وكافة أسرته، عزاهم بوفاة الشيخ والمناضل حسن صغير يغنم عضو مجلس النواب السابق وعضو رابطة علماء اليمن، بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني والمجتمعي.

وأشار نائب الرئيس في البرقية، إلى مناقب الفقيد وأدواره الوطنية والسياسية والاجتماعية، وجهوده في المجال التعليمي والتربوي. وعبر نائب الرئيس عن أصدق التعازي والمواساة، لأسرة وأقارب الفقيد ومحبيه، وكافة أبناء محافظة الحديدة.. سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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