شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وفد وزارة الأشغال يطلع على التجربة المصرية في الطرق والكباري والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 ديسمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 بحث نائب وزير الأشغال العامة والطرق الدكتور محمد ثابت والوفد المرافق له، اليوم، مع رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للطرق والكباري المصري اللواء المهندس حسام الدين أحمد، تعزيز التعاون بين الجانبين في قطاع الطرق والجسور والتأهيل والتدريب.

وناقش الجانبان إمكانية الاستفادة من الخبرات المصرية في مشروعات الطرق والجسور وآلية تنفيذها، وإعادة تأهيل الطرق وصيانتها، إضافة الى التعاون المشترك بين الوزارتين والمرافق التابعة، في مجالات التأهيل والتدريب. شارك في الاجتماع الوزير المفوض بالسفارة اليمنية في القاهرة المهندس جمال جباري.

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