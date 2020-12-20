محافظ عدن يناقش مع الوكيل الوليدي عدد من القضايا المتعلقة بقطاع الصحة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

ناقش محافظ محافظة عدن أحمد لملس اليوم الأحد، مع وكيل وزارة الصحة لقطاع الرعاية الصحية الأولية الدكتور على أحمد الوليدي الأوضاع الصحية بالمحافظة والصعوبات والهموم التي تعترض سير تقديم الخدمات فيها .



وتطرق اللقاء إلى مناقشة الإحتياجات الملحة للبرنامج الوطني للامداد الدوائي وأهمية إعادة تأهيل مخازنه المتواجدة في مديرية المعلا وكذا ضرورة إلزام الوحدة التنفيذية النازحين بالعمل على إعادة ترتيب أوضاع النازحين المتواجدين فيها حتي يتسنى لليونيسيف البدء بعملية الترميم .

وفي اللقاء، اكد محافظ عدن على ضرورة تظافر الجهود في سبيل الارتقاء بالخدمات الصحية وإبقاء مراكز العزل والمحاور الصحيه بوضع الجاهزية تحسبا لأي موجة جديده لكورونا او اي حميات أخرى .

حضر اللقاء، مدير عام البرنامج الوطني للإمداد الدوائي، الدكتورة سعاد الميسري .