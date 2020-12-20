شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاهد.. قوات الحزام الأمني بنشر دوريات في شوارع عدن لأول مرة بدل الأطقم العسكرية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قامت قوات الحزام الأمني بنشر دوريات في شوارع عدن لأول مرة بدل الأطقم العسكرية تنفيذا اتفاق الرياض.



جاء ذلك على أمل أن ينتظم العمل الشرطي في المدينة التي عانت من انهيار المنظومة الشرطية والأمنية بشكل كامل عقب غزو الحوثيين عام 2015.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. قوات الحزام الأمني بنشر دوريات في شوارع عدن لأول مرة بدل الأطقم العسكرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.