مأرب: تدشين الطاقة الإنتاجية الجديدة لمنشأة الغاز

دشن محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة، اليوم الأحد، الطاقة الإنتاجية الجديدة لمنشأة غاز مأرب، وذلك عقب الانتهاء من أعمال الصيانة الشاملة والتحديث للمحطة.



وأوضح مدير عام منشأة غاز مأرب علي غريب، أن أعمال التحديثات شملت تركيب 24 ميزان تعبئة لأسطوانات الغاز المنزلي حديث مع سيور اتوماتيكية لتسيير الاسطوانات بدلا عن القديمة اليدوية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية"سبأ".



كما شملت "إعادة صيانة وتركيب 12 ميزان من ميازين التعبئة السابقين المتهالكة واعادتها إلى طاقتها الإنتاجية الكاملة وتركيبها، ورفع الطاقة الإنتاجية للمحطة من 600 أسطوانة إلى ألف أسطوانة في الساعة الواحدة".



واشار غريب إلى أن أعمال التحديث شملت أيضا تحديث مضخات الغاز من حجم 520 إلى حجم 1021 واستبدال أنابيب شبكة نقل الغاز من 2 هنش الى 3 هنش.



وأكد أن المنشأة استطاعت تلبية الاحتياجات المتزايدة للطلب على أسطوانات الغاز نتيجة التوسع السكاني والاستثماري والتجاري، لعشر سنوات قادمة.



وأشاد المحافظ العرادة بالجهود التي بذلتها إدارة المنشأة والدعم المقدم لها من قبل شركة الغاز ودائرة الغاز بصافر.



وأشار إلى الدور الوطني والهام لهذه المحطة في توفير مادة الغاز المنزلي للمواطنين في محافظة مأرب وبعض المحافظات المجاورة، والضغط الكبير الذي فاق قدرتها على تلبيته في ظل التوسع الكبير للمحافظة، واستقبالها افواجا كبيرة من النازحين والحركة الاستثمارية والتجارية النشطة في المحافظة.



من جانبه أعلن المدير التنفيذي للشركة اليمنية للغاز أنور سالم، إضافة صهرجي تخزين للغاز إلى جانب الصهريجين السابقين لرفع مستوى التخزين في المنشأة لمواجهة زيادة الطلبات والظروف الطارئة..

