تنظيم ورشة عمل بعدن لادراج مفردات التيقظ في المناهج التعليمية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

نظمت الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية بالعاصمة المؤقتة عدن ،اليوم، ورشة عمل حول ادراج مفردات التيقظ والسلامة الدوائية في مناهج التدريس في الكليات والمعاهد الصحية.



وأكد المدير التنفيذي للهيئة الدكتور عبدالقادر الباكري، على ضرورة تعزيز الشراكة بين الهيئة والجامعات المعاهد الصحية، بما يساهم في تطوير العمل الأكاديمي والبحثي..مشيرا إلى أهمية التعامل الجاد مع الابلاغ عن المخالفات الدوائية.

واوصت الورشة بالاشراك الفاعل للمؤسسات التعليم الطبي في إدخال مفردات التيقظ الدوائي والاستخدام الرشيد للأدوية والمعدات الطبية ضمن مناهجها التعليمية في عموم الكليات والمعاهد الطبية.