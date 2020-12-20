العرادة وسالم يدشنان الطاقة الانتاجية الجديدة لمنشأة غاز مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

دشن محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة، اليوم، ومعه المدير العام التنفيذي للشركة اليمنية للغاز انور سالم ، الطاقة الانتاجية الجديدة لمنشأة غاز مأرب من اسطوانات الغاز المنزلي البالغة الف اسطوانة في الساعة الواحدة عقب الانتهاء من اعمال الصيانة الشاملة والتحديث للمحطة المنشأة ورفع ميازين التعبئة الى 36 ميزانا.



وخلال التدشين، طاف المحافظ العرادة والمدير التنفيذي لشركة الغاز، بمحطة التعبئة بالمنشأة واستمعا من مدير عام منشأة غاز مأرب علي غريب، الى شرح عن اعمال التحديثات والصيانة للمحطة التي استمرت 3 اشهر وجرت بكوادر وطنية من مهندسين وفنيين..موضحاً ان اعمال التحديثات شملت تركيب 24 ميزان تعبئة لاسطوانات الغاز المنزلي حديث مع سيور اتوماتيكية لتسيير الاسطوانات بدلا عن القديمة اليدوية، واعادة صيانة وتركيب 12 ميزان من ميازين التعبئة السابقين المتهالكة واعادتها الى طاقتها الانتاجية الكاملة وتركيبها، ورفع الطاقة الانتاجية للمحطة من 600 اسطوانه الى الف اسطوانة في الساعة الواحدة.

واشار غريب ،الى ان اعمال التحديث شملت تحديث مضخات الغاز من حجم 520 الى حجم 1021 واستبدال انابيب شبكة نقل الغاز من 2 هنش الى 3 هنش..مؤكداً استطاعت المنشأة تلبية الاحتياجات المتزايدة للطلب على اسطوانات الغاز نتيجة التوسع السكاني والاستثماري والتجاري، لعشر سنوات قادمة.

واشاد المحافظ العرادة بالجهود التي بذلتها ادارة المنشأة والدعم المقدم لها من قبل شركة الغاز ودائرة الغاز بصافر..مشيرا الى الدور الوطني والهام لهذه المحطة في توفير مادة الغاز المنزلي للمواطنين في محافظة مأرب وبعض المحافظات المجاورة، والضغط الكبير الذي فاق قدرتها على تلبيته في ظل التوسع الكبير لمحافظة مأرب واستقبالها افواجا كبيرة من النازحين والحركة الاستثمارية والتجارية النشطة في المحافظة.

من جانبه اعلن المدير التنفيذي للشركة اليمنية للغاز، اضافة صهرجي تخزين للغاز الى جانب الصهريجين السابقين لرفع مستوى التخزين في المنشأة لمواجهة زيادة الطلبات والظروف الطارئة..

هذا وقد اقامت منشأة غاز مأرب حفلا تكريميا للفريق الفني والهندسي الذي قام بعملية الصيانة والتحديث للمنشأة حضره وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح والمدير العام التنفيذي للشركة اليمنية للغاز المهندس انور سالم، ومدير دائرة الغاز بصافر محسن وهيط، حيث تم تكريم الفريق الهندسي بالدروع وشهائد الشكر والتقدير.