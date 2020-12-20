محافظ المهرة يبحث مع الغذاء العالمي امكانية زيادة حصة المحافظة من مشروع الأمن الغذائي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

بحث محافظ المهرة محمد علي ياسر، اليوم، مع وفد من برنامج الغذاء العالمي، امكانية زيادة حصة المحافظة من مشروع الأمن الغذائي وآلية اختيار الحالات المستهدفة في مختلف مديريات المحافظة .



واستمع محافظ المهرة، خلال لقاءه، اليوم، مساعد أول البرامج في منظمة الغذاء العالمي مكتب محور المكلا عبدالرحمن باسلامة، إلى شرح حول تدخلات المنظمة بالمحافظة وفي مقدمتها مشروع الأمن الغذائي..مشيراً الى ان البرنامج يسعى لتوسيع نشاطه في المحافظة وتحويل مشروع الامن الغذائي من المساعدات العينية الى النقية وتنفيذ مشاريع الاستدامة وسبل العيش.

وأكد المحافظ ياسر، استعداد السلطة المحلية تقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات لبرنامج الغذاء العالمي لتنفيذ مشاريعه في المحافظة..مشيداً بالجهود التي يبذلها البرنامج عبر مشروع الأمن الغذائي الذي يستهدف أكثر من ستة آلاف أسرة بالمحافظة.