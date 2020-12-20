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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لجنة المناقصات الرئيسة بساحل حضرموت تقر ترسية عدد من المشاريع والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
عقدت لجنة المناقصات الرئيسة بساحل حضرموت، اجتماعا. لها بالمكلا اليوم، برئاسة وكيل المحافظة للشؤون الفنيه المهندس امين بارزيق، وبحضور أعضاء اللجنة.
واستعرضت اللجنة تقارير التحليل الفني والمالي المرفوعة من اللجنة الفنية لعدد من المشاريع، وبعد النقاش بين أعضائها أقرت ترسية هذه المشاريع على المقاولين المؤهلين لتنفيذها، بموجب تزكية اللجنة الفنية الوارد في تقريرها الفني.
وناقشت اللجنة. في اجتماعها، سير تنفيذ عدد من المشاريع بساحل حضرموت، وشدد اعضاء اللجنة على ضروره إلتزام المقاولين بالبرنامج الزمني والمواصفات الفنية في التنفيذ ومتابعة ذلك من قبل الجهات المعنية.
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