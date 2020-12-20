- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر استشهاد وإصابة 4 مدنيين بانفجار مقذوف من مخلفات الحوثيين غرب تعز والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 ديسمبر 2020
الخليج 365 ـ تعز
استشهد ثلاثة مدنيين وأصيب مواطن نتيجة انفجار مقذوف من مخلفات قصف مليشيات الحوثي، مساء السبت، غرب مدينة تعز جنوبي غرب اليمن.
وقال مصدر محلي إن مقذوفاً أطلقته مليشيات الحوثي قبل ثلاث أيام، ووجده شباب، مساء السبت، في مدينة النور غرب مدينة تعز وقام أحدهم بمحاولة تفكيك المقذوف، فانفجر بهم، وحول جثثهم إلى اشلاء.
ووفقا للمصدر، أسفر الانفجار عن مقتل عبدالرحمن مطهر، وهشام الحرازي، وعدنان المطري، وأصيب شخص رابع كان مارا قربهم يدعى فوزي مصلح
كانت هذه تفاصيل خبر استشهاد وإصابة 4 مدنيين بانفجار مقذوف من مخلفات الحوثيين غرب تعز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.