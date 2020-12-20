شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر استشهاد وإصابة 4 مدنيين بانفجار مقذوف من مخلفات الحوثيين غرب تعز والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 ديسمبر 2020

الخليج 365 ـ تعز

استشهد ثلاثة مدنيين وأصيب مواطن نتيجة انفجار مقذوف من مخلفات قصف مليشيات الحوثي، مساء السبت، غرب مدينة تعز جنوبي غرب اليمن.



وقال مصدر محلي إن مقذوفاً أطلقته مليشيات الحوثي قبل ثلاث أيام، ووجده شباب، مساء السبت، في مدينة النور غرب مدينة تعز وقام أحدهم بمحاولة تفكيك المقذوف، فانفجر بهم، وحول جثثهم إلى اشلاء.

ووفقا للمصدر، أسفر الانفجار عن مقتل عبدالرحمن مطهر، وهشام الحرازي، وعدنان المطري، وأصيب شخص رابع كان مارا قربهم يدعى فوزي مصلح