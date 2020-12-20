مأرب: تدهور صحة الصحفي المحرر من سجون الحوثيين "هشام اليوسفي"

أفادت مصادر صحفية، بتدهور الحالة الصحية للصحفي المحرر من سجون الحوثيين "هشام اليوسفي" متأثرا بالأمراض التي لازمته طوال سنوات الاختطاف جراء التعذيب.



وقالت المصادر في مدينة مأرب، إنه جرى نقل "اليوسفي" أمس السبت، إلى للمستشفى بعد انهيار مفاجئ في حالته الصحية، نتيجة اضطرابات في وظائف القلب والحساسية الشديدة في الجهاز التنفسي.



وأكد المصادر أن الصحفي المحرر يعاني رفقة زملائه الأربعة من وضع صحي سيئ جراء مضاعفات التعذيب الذي تعرضوا له في سجون الحوثيين طوال السنوات الخمس الماضية.



وأشارت المصادر إلى جميع الصحفيين المحررين جرى نقلهم للمستشفيات أكثر من مرة جراء انهيار حالتهم الصحية.



ويعيش الصحفيون المفرج عنهم ( عصام بلغيث، وهشام طرموم، وهشام اليوسفي، وهيثم الشهاب، وحسن عناب) في صفقة تبادل منتصف أكتوبر الماضي، بين الحكومة الشرعية، ومليشيا الحوثي، برعاية من الأمم المتحدة والصليب الأحمر، يعيشون وضعاً صحياً سيئاً، مايتطلب تحركاً حكومياً عاجلاً لإخضاعهم للعلاج المكثف والفحوصات التشخيصية الدقيقة.



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