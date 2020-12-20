شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محافظ لحج يناقش الاحتياجات التنموية لمديرية الحوطة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 ديسمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 ناقش محافظ محافظة لحج اللواء الركن أحمد تركي، اليوم، مع وجهاء مديرية الحوطة، الاحتياجات التنموية للمديرية.

وأكد المحافظ حرص السلطة المحلية على الاهتمام بالمشاريع التنموية في المديرية، بما يساهم في تطوير البنى التحتية والخدمات المقدمة للموطانين. وأشار إلى أن مصفوفة البرنامج الاستثماري للعام الجديد ستشمل العديد من المشاريع التنموية، في مختلف القطاعات.

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