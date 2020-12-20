التوقيع على اتفاقية شراكة لتوفير20 الف حقيبة مدرسية في 6 محافظات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

جرى بمدينة المكلا محافظة حضرموت، اليوم، التوقيع على اتفاقية شراكة بين وزارة التربية والتعليم وائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية لتوفير20 الف حقيبة مدرسية بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.



وتنص الاتفاقية التي وقعها عن وزارة التربية والتعليم وكيل الوزارة لقطاع المشاريع والتجهيزات المدير التنفيذي لمؤسسة مطابع الكتاب المدرسي الدكتور محمد باسليم، وعن ائتلاف الخير للإغاثة الانسانية المدير التنفيذي المهندس فهمي سالمين بحضور محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج البحسني، على توفير 20 ألف حقيبة مدرسية، تشمل أدوات قرطاسية وصحية تثقيفية للوقاية من كوفيد-19، موزعة على 6 محافظات حضرموت والمهرة وأبين ولحج والضالع ومأرب.

وتهدف الاتفاقية الى المساهمة في تأمين التعليم للطلاب، والتخفيف عن الأسر المتضررة والمساهمة في القضاء على مشكلة التسرب في التعليم، وخلق فرص عمل للأسر ذوي الدخل المحدود من خلال تجهيز الملابس والحقائب المدرسية محلية الصنع.

وثمن المحافظ البحسني، جهود ائتلاف الخير للأعمال الانسانية، وتدخلات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الانسانية في تنفيذ مشاريع تخدم المجتمع المحلي في بلادنا في ظل الظروف الحالية الصعبة..مؤكدا أن السلطة المحلية بحضرموت أولت قطاع التعليم أهمية خاصة ومنحته أولوية الاهتمام، من خلال اعتماد نهج الارتقاء بالتعليم، وتشييد مدارس جديدة وترميم الكثير منها، وتزويدها بمختبرات وأجهزة حاسوب، ووسائل تعليمية حديثة.

من جانبه نوه وكيل الوزارة لقطاع المشاريع والتجهيزات المدير التنفيذي لمؤسسة مطابع الكتاب المدرسي، بتدخلات مركز الملك سلمان، وائتلاف الخير، في توفير الحقيبة المدرسية، ودعم القطاع التربوي.

بدوره أكد المدير التنفيذي لائتلاف الخير للاغاثة الانسانية، ان هذه الاتفاقية تأتي في سياق تعميق الشراكة مع وزارة التربية والتعليم، لتوزيع الحقيبة المدرسية على 20100 مستفيد من الطلاب والطالبات والأسر المعيلة التي ساهمت في صناعة الحقائب.