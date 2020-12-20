الوكيل الكثيري يدشن الاختبارات النصفية في مدارس وادي حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

دشن وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام الكثيري ، اليوم ، امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020 / 2021 م بمدارس التعليم الأساسي والثانوي بمديريات وادي حضرموت والصحراء .



واستمع وكيل المحافظة خلال جولته في قاعات الامتحانات بثانوية سيئون النموذجية للبنات، إلى شرح وافٍ من مدير عام مكتب التربية والتعليم بوادي حضرموت والصحراء الدكتور محمد فلهوم ، عن سير عملية الامتحانات..موضحاً بان المتقدمين يبلغ عددهم 142 ألف و151 طالب وطالبة ، موزعين على 312 مدرسة أساسية ، و42 ثانوية بمديريات وادي حضرموت والصحراء .

وحث الوكيل الكثيري الطلاب، على بذل المزيد من الجهد لتحقيق مراكز متقدمة تشرف أسرهم ومجتمعهم و تمكنهم في المستقبل من النهوض بالبلد نحو النهضة والبناء .

الى ذلك اطلع وكيل المحافظة لشؤون الوادي والصحراء، على سير العمل الجاري في مشروع بناء 18 فصل وملحقاتها بمدرسة النور للتعليم الأساسي بحي القرن بمدينة سيئون ، الممول من نسبة وادي حضرموت من مبيعات النفط بكلفة اجمالية 488 ألف و839 دولار

وتعرف الكثيري من الجهة المنفذة للمشروع على نسبة الانجاز البالغة 94 في المائة..موجها بسرعة الإنجاز وفق الخطة الزمنية والالتزام بالمواصفات الفنية .