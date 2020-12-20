شكرا لبحثكم عن خبر محافظ حضرموت : أبناء الشعب ينتظرون من الحكومة الجديدة أن تلامس أوجاعهم والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - قال محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، أن أبناء الشعب ينتظرون من الحكومة الجديدة أن تلامس أوجاعهم، وتكون بمثابة الدواء للداء الذي عانوا منه كثيرا، جراء غلاء الأسعار وارتفاع العملة.

جاء ذلك خلال برقية، رفع من عبرها البحسني، خالص التهاني لفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، بمناسبة صدور القرار الجمهوري رقم "7" لسنة 2020م، القاضي بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها.

وقال المحافظ: إن تشكيل الحكومة الذي جاء تتويجا لاتفاق "الرياض" الموقع في 5/11/2019م، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم "35" لسنة 2004م، بشأن تكليف د. معين عبدالملك بتشكيل الحكومة، جاءت في وقت يترقبه أبناء الوطن، للخروج من أزماته الحالية، وتحسين أوضاعه، وتخفيض أسعاره، ولملمة جراحه، ووقف نزيف الدم، وتحسين الخدمات، للتفرغ لعملية البناء، وإنهاء التمرد الحوثي.

وأضاف المحافظ البحسني: ان أبناء الشعب ينتظرون من هذه الحكومة التي جاءت بالتوافق، وضمت جميع المكونات، أن تلامس أوجاعهم، وتكون بمثابة الدواء للداء الذي عانوا منه كثيرا، جراء غلاء الأسعار وارتفاع العملة.

وقال محافظ حضرموت: "إن قيادة السلطة المحلية بمحافظة حضرموت، وقيادة المنطقة العسكرية الثانية، تساند خطواتكم يافخامة الرئيس، وتثمن مساعيكم الوطنية في الخروج بالوطن نحو مآلات التوافق والتسامح، وبناء دولة المؤسسات الحديثة على مبدأ العدل والمساواة، كما أنها تقف الى جانب الحكومة الجديدة للسعي نحو رفع المعاناة عن المواطنين، وبدء عملية البناء ووحدة الصف".