قصف حوثي يستهدف قرى الدريهمي جنوب الحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 ديسمبر 2020 الخليج 365 ـ الحديدة استهدفت مليشيات الحوثي، الأحد 20 ديسمبر /كانون الأول 2020، القرى السكنية في مديرية الدريهمي جنوبي الحديدة، ضمن انتهاكاتها اليومية للهدنة الأممية.

وذكرت مصادر محلية في الدريهمي، أن المليشيات الحوثية قصفت القرى السكنية بقذائف الهاون عيار 60، بالتزامن مع فتح نيران أسلحتها الرشاشة والقناصة. وأوضحت المصادر، أن الاستهداف الحوثي العشوائي سبب في بث الخوف والرعب في أوساط المدنيين العزل القاطنين في منازلهم. ومنذ إعلان الهدنة الأممية في 2018 المتمثلة في اتفاق ستوكهولم التي تدخل في عامها الثاني، تتعرض مختلف مناطق الحديدة لعمليات قصف واستهدف متواصل من مليشيات الحوثي مخلفة المآسي والأحزان للمدنيين

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