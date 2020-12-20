السعودية ترحب بتشكيل الحكومة : خطوة نحو الحل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

رحبت السعودية بتشكيل الحكومة اليمنية المتمخضة عن اتفاق الرياض، متطلعة إلى تحقيق الأمن والاستقرار لهذا البلد.



جاء ذلك على لسان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، في تغريدتين على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وفي تغريدته، بارك وزير الخارجية لليمنيين بتشكيل حكومتهم، معربا عن تطلعه بأن يسهم ذلك في تحقيق الأمن والاستقرار، وتلبية تطلعات الشعب اليمني في حل سياسي ينهي الأزمة الحالية.

بدوره، اعتبر الجبير أن ما تحقق من تشكيل حكومة يمنية جديدة وفقا لما ورد في اتفاق الرياض "خطوة مهمة في بلوغ الحل السياسي وإنهاء الأزمة، وإرساء الأمن والاستقرار وتحقيق ما يصبو إليه الشعب".

وأمس الأول الجمعة، جرى الإعلان عن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة معين عبدالملك، الذي أكد أن هذه الحكومة هي تتويج لجهود كبيرة قادها الرئيس عبدربه منصور هادي، والسعودية ودول تحالف دعم الشرعية والقوى السياسية.

وبهذا الإنجاز السياسي الجديد يدشن اليمن مرحلة جديدة على طريق إنهاء الانقلاب الحوثي، الذي أدمى هذا البلد منذ سنوات.

ويرى مراقبون أن من شأن هذا التوافق الذي صنعه اتفاق الرياض، المُوقّع العام الماضي، أن يعيد تصويب المهام نحو أولويات عسكرية وسياسية واقتصادية وإنقاذ الريال اليمني من انهيار تاريخي.

علاوة على إسقاط رهانات الحوثي وداعميه الإقليميين إيران وقطر على تعميق خلافات الأطراف المناهضة للمليشيات الانقلابية، لوأد اتفاق الرياض وجهود تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية.