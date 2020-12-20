شكرا لبحثكم عن خبر أول تصريح لوزير التربية والتعليم في الحكومة الجديدة والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - في اول تصريح له عقب تعيينه وزير التربية والتعليم طارق العكبري أكد على تعزيز الفريق الاستشاري بخبراء وكوادر تربوية وعلمية لرسم خطط وتصورات لحل المشكلات الحالية ومتوسطة المدى واستراتيجية وطنية يكملها

واستهل العكبري تصريحه "في البدء أشكر القيادة السياسية بقيادة فخامة رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي على الثقة، ونسأل الله أن نكون عند حسن ظن شعبنا وأبنائنا الطلاب وزملائنا منتسبي حقل التربية والتعليم، كما نشكر الجهود التي بذلها معالي الوزير السابق الأخ الدكتور عبد الله لملس وبإذن الله سنبدأ من حيث انتهى، ونكمل المشوار.

واضاف العكبري " ندرك أنّ المهمة التي كُلِّفنا بها هي مهمة وطنية تتطلب منا جهودًا كبيرة في ظرف انتقال سياسي يمر به بلدنا الحبيب، كما ندرك الصعوبات التي ستعترضنا، لكن بثقتي بالله أولًا، ثم بتكاتفنا وتعاوننا وإبعاد العملية التربوية والتعليمية عن الصراع السياسي وعملنا كفريق عمل مع مختلف القطاعات والإدارات والكوادر التربوية والتعليمية سنتجاوزها، وسنعزز الفريق الاستشاري بخبراء وكوادر تربوية وعلمية لرسم خطط وتصورات لحل المشكلات الحالية ومتوسطة المدى واستراتيجية وطنية يكملها من يأتي بعدنا وسنجعل حقوق المعلمين من أولويات عملنا، وهناك خطط وتصورات للنهوض بمختلف القطاعات والإدارات ودعمها".

واختتم العكبري تصريحه بالقول : "فقد أتينا من رحم هذه المعاناة ومن بين هذه التراكمات، وكما واجهنا صعوبات مواجهة التحولات السياسية وقيادة الأعمال الشعبية والاجتماعية والتعليمية في أصعب الظروف والمراحل وواجهنا المخاطر سنتغلب على العوائق التي تعترضنا بروح جديدة تواقة لوطن آمن ومستقر ومستقبل مشرق تكون عمليتنا التعليمية محوره وأساسه".