شكرا لبحثكم عن خبر الإعلان عن تشكيل جبهة مستقلة لتحرير محافظة الحديدة والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أعلن رئيس مجلس تهامة الوطني، النائب محمد ورق، عن عزمه تشكيل قيادة جبهة مستقلة لتحرير تهامة، غير معنية باتفاق ستوكهولم الذي أبقى محافظة الحديدة وتهامة بشكل عام تحت قبضة الحوثيين.

وقال عضو البرلمان اليمني، إن الوقفة الإحتجاجية الثانية التي دعا لها مجلس تهامة الوطني، تمخضت عن "مطالبة الحكومة بإنهاء اتفاق ستوكهولم وتحرير بقية المحافظة".

وأضاف ورق في منشور له على الفيسبوك: "نظراً لاستمرار الشرعية بالإلتزام باتفاق ستوكهولم، سيتم الإعلان عن تشكيل قيادة جبهة تحرير تهامة المستقلة".

وشهدت مدينة الخوخة الساحلية جنوبي الحديدة، الخميس، تظاهرة شعبية حاشدة، طالبت بالانسحاب من اتفاق ستوكهولم واستكمال تحرير الحديدة.